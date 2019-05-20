Из Ижевска в Нижнекамск запустят рельсовые автобусы
С 20 мая из Ижевска в Нижнекамск запустят двухвагонные рельсовые автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.
- Преимущества рельсового автобуса – комфортабельность, улучшенные технические характеристики, экономичность. Салон оснащён централизованной системой отопления и кондиционирования, имеются две точки вызова машиниста в случае непредвиденных обстоятельств. Данный вид транспорта приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров, - сообщает ведомство.
Автобусы запустят вместо цельнометаллических. Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить круглосуточно по телефону 8-937-625-04-33, на сайте АО «Содружество» и в мобильном приложении «Пригород».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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