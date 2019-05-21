Театр кукол в Ижевске в День защиты детей представит спектакль для самых маленьких

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-21T09:38:23+03:00

Еще один спектакль будет показан на выездных площадках

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В Ижевске Театр кукол 1 июня, в Международный день защиты детей, представит премьеру спектакля «Жили-были чудеса» (0+).

Спектакль поставлен по сказкам нашего детства: «Колобок», «Курочка Ряба» и «Репка». Режиссер и художник из Санкт-Петербурга придумали историю, которую расскажут хранители волшебного дерева.

Также в июне состоится еще одна премьера спектакля «Необыкновенные приключения медвежонка Гоши» (0+). Спектакль рассказывает историю цирковых животных, в том числе медвежонка Гоши, который на глазах зрителей станет настоящей звездой цирка. На данный момент этот спектакль будет работать на выездных площадках, но в следующем сезоне его можно будет увидеть на сцене театра.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На улице Щорса в Ижевске установят дорожные знаки.

- Призы за рисунки: дети из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра» ! Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU