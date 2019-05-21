На улице Щорса в Ижевске установят дорожные знаки
В Ижевске на улице Щорса установят дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Установят знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Время действия» (с 07:00 до 18:00) по улице Щорса со стороны дома №93А до дома №97, - сообщает ведомство.
Напомним, несколько дорожных знаков установят в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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