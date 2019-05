Министерство образования Удмуртии рекомендует школам провести последний звонок 25 мая

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-21T15:25:18+03:00

Министерство образования Удмуртии рекомендовало школам провести праздник «Последний школьный звонок» для учащихся одиннадцатых классов 25 мая 2019 года. Соответствующее письмо опубликовали на официальном сайте министерства.

В этот же день будет большой праздник в Летнем саду. Они подготовили программу - «Твой май – 2019» - мастер-классы от студии танца NEXT, выступление кавер-группы The Best, караоке-битва, дискотека под открытым небом. Будут работать многочисленные фотозоны, анимационные станции, а также все любимые горожанами аттракционы Летнего сада. Организаторы сообщают, что кульминацией вечера станет массовый запуск воздушных шаров под специально записанную для мероприятия песню.

Напомним, что согласно закону Удмуртии в этот день будет ограничена розничная продажа алкоголя. Как и в День защиты детей (1 июня), в День знаний (1 сентября) и во Всероссийский день трезвости (11 сентября).

ИСТОЧНИК KP.RU