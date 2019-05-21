Министерство образования Удмуртии рекомендует школам провести последний звонок 25 мая
Министерство образования Удмуртии рекомендовало школам провести праздник «Последний школьный звонок» для учащихся одиннадцатых классов 25 мая 2019 года. Соответствующее письмо опубликовали на официальном сайте министерства.
В этот же день будет большой праздник в Летнем саду. Они подготовили программу - «Твой май – 2019» - мастер-классы от студии танца NEXT, выступление кавер-группы The Best, караоке-битва, дискотека под открытым небом. Будут работать многочисленные фотозоны, анимационные станции, а также все любимые горожанами аттракционы Летнего сада. Организаторы сообщают, что кульминацией вечера станет массовый запуск воздушных шаров под специально записанную для мероприятия песню.
Напомним, что согласно закону Удмуртии в этот день будет ограничена розничная продажа алкоголя. Как и в День защиты детей (1 июня), в День знаний (1 сентября) и во Всероссийский день трезвости (11 сентября).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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