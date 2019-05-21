За нападение на таксиста жителя Удмуртии осудили

СЕГОДНЯ 17:51 2019-05-21T17:51:13+03:00

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В Удмуртии местного жителя осудили за нападение на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В мае 2018 года 33-летний пьяный житель Глазова напал на таксиста. Он нанес потерпевшему несколько ударов ножом в шею и, похитив из салона машины 500 тысяч рулей, скрылся с места происшествия, - сообщает ведомство.

С полученными порезами водитель такси самостоятельно смог добраться до больницы, где ему оказали медпомощь.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU