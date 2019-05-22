Прокуратура провела проверку по факту аварии на газопроводе в Воткинске
Прокуратура провела проверку по факту аварии на газопроводе в Воткинске 12 мая, из-за которой почти 8 тыс. человек остались без газа на несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Удалось установить, что ООО «Акватермстрой» вело земляные работы, не получив соответствующее разрешение от муниципальных властей. Сотрудники компании повредили газопровод, когда меняли сети водоснабжения.
В результате без газа остались 7 896 абонентов: жильцы многоквартирных и частных домов, а также субъекты предпринимательской деятельности. Полностью возобновить подачу ресурса удалось только к 17 мая.
По итогам проверки в адрес директора компании внесли представление с требованием об устранении нарушений закона. В отношении ООО «Акватермстрой» возбудили производство по делу об административном правонарушении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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