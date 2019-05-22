Уснувший водитель фургона протаранил кроссовер в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-22T06:31:24+03:00

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Автомобиль ВИС-2347 столкнулся с кроссовером Lifan на 133 км участка федеральной трассы в Малопургинском районе. как сообщили в 1-ом отделе управления ГИБДД по Удмуртии, авария произошла около 15:00 20 мая.

18-летний водитель фургона уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером Lifan под управлением 33-летнего мужчины. В результате пострадали 32-летняя пассажирка Lifan и бывший за рулем ВИС-2347 молодой человек, которого с травмами доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что водителям запрещается управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU