2019-05-22T06:48:02+03:00
Общество

На набережной Ижевска запретили курить

Соответствующий документ подписал глава города Олег Бекмеметьев
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: архивФото: архив
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Набережная Ижевска вошла в число зон, где запрещено курение. соответствующий документ, подписанный главой города Олегом Бекмеметьевым, опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов администрации муниципалитета.

Так, в числе зон, где курение запрещено, вошли набережная городского пруда на участке от пристани до пляжа, площадь у монумента «Навеки с Россией» и спуск от него к набережной.

Отметим, что тему курения кальянов на набережной поднял глава Удмуртии Александр Бречалов. Вскоре после этого появилась информация о том, что на этой зоне планируют ввести данный запрет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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