Семейный бизнес: супруги содержали в Ижевске наркопритон
Супруги содержали наркопритон на ул. Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.
Ранее судимый 40-летний мужчина и его 39-летняя супруга, будучи наркозависимыми, организовали наркопритон в своей квартире. С конца 2018 года пара предоставляла свое жилье знакомым, где они употребляли запрещенные вещества.
Когда в притон пришли сотрудники полиции, хозяева и их гость находились в состоянии опьянения.
По данному факту возбудили уголовное дело и составили протоколы по статье 6.9 КоАП России («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).
Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы
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ИСТОЧНИК KP.RU
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