Семейный бизнес: супруги содержали в Ижевске наркопритон

СЕГОДНЯ 07:34 2019-05-22T07:34:19+03:00

Сами владельцы жилья тоже наркозависимы

Изменить размер текста: A A

Супруги содержали наркопритон на ул. Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Ранее судимый 40-летний мужчина и его 39-летняя супруга, будучи наркозависимыми, организовали наркопритон в своей квартире. С конца 2018 года пара предоставляла свое жилье знакомым, где они употребляли запрещенные вещества.

Когда в притон пришли сотрудники полиции, хозяева и их гость находились в состоянии опьянения.

По данному факту возбудили уголовное дело и составили протоколы по статье 6.9 КоАП России («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пьяный водитель в Ижевске на угнанной «Газели» протаранил пять машин

В Ижевске сняли с рейса самолет «Суперджет» из-за протекающего топлива

ИСТОЧНИК KP.RU