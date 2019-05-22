2019-05-22T07:34:19+03:00
Происшествия

Семейный бизнес: супруги содержали в Ижевске наркопритон

Сами владельцы жилья тоже наркозависимы
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Супруги содержали наркопритон на ул. Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Ранее судимый 40-летний мужчина и его 39-летняя супруга, будучи наркозависимыми, организовали наркопритон в своей квартире. С конца 2018 года пара предоставляла свое жилье знакомым, где они употребляли запрещенные вещества.

Когда в притон пришли сотрудники полиции, хозяева и их гость находились в состоянии опьянения.

По данному факту возбудили уголовное дело и составили протоколы по статье 6.9 КоАП России («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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