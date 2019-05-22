Трое подростков в Удмуртии решили прокатиться на поезде, зацепившись за вагон

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-22T11:08:59+03:00

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В Удмуртии сотрудниками линейного пункта полиции на станции Балезино были обнаружены трое учеников, которые решили прокатиться на поезде, зацепившись за вагон. Об этом сообщает Светлана Боган, специалист направления по связям со СМИ Кировского ЛО МВД России на транспорте.

- Трое 14-летний мальчиков, решив развлечься, зацепились за выступающие части поезда, которые стоял на путях станции. После того, как состав тронулся и набрал скорость подростки испугались. Проехав более трех километров, они спрыгнули на землю. При падении все трое получили различные травмы и ссадины, - сообщает Светлана Боган.

Инспекторы транспортной полиции провели профилактические беседы с родителями школьников. В отношении одного из родителей составлен протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка».

Все материалы проверки по данному факту направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU