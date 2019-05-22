2019-05-22T11:08:59+03:00
Общество

Трое подростков в Удмуртии решили прокатиться на поезде, зацепившись за вагон

При падении мальчики получили травмы
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

В Удмуртии сотрудниками линейного пункта полиции на станции Балезино были обнаружены трое учеников, которые решили прокатиться на поезде, зацепившись за вагон. Об этом сообщает Светлана Боган, специалист направления по связям со СМИ Кировского ЛО МВД России на транспорте.

- Трое 14-летний мальчиков, решив развлечься, зацепились за выступающие части поезда, которые стоял на путях станции. После того, как состав тронулся и набрал скорость подростки испугались. Проехав более трех километров, они спрыгнули на землю. При падении все трое получили различные травмы и ссадины, - сообщает Светлана Боган.

Инспекторы транспортной полиции провели профилактические беседы с родителями школьников. В отношении одного из родителей составлен протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка».

Все материалы проверки по данному факту направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Удмуртии 25 мая.

- Жители Ижевска смогут увидеть самый яркий искусственный спутник Земли.

- По какой причине власти города расторгают договор с подрядчиком, отвечающим за нанесение линейной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске появятся места для выгула собак
Когда состоится открытие ижевского пляжа?
Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в японском шоу Fantasy on Ice
Под предлогом организации свадьбы 19-летняя мошенница похитила 100 тысяч рублей
Председатель городской думы Ижевска: «Нужно выделить место для курения кальянов»
Благоустройство лесопосадки около ТРК «Столица» в Ижевске начнется в 2020 году
Последний звонок в Удмуртии пройдет без алкоголя
Жители Ижевска смогут увидеть самый яркий искусственный спутник Земли
Прокуратура Удмуртии выявила незаконную вырубку леса
За первый квартал 2019 года жители Удмуртии потратили на алкоголь 4,5 млрд рублей
Клуб бокса «Забияка» в Ижевске получил финансовую помощь от АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Семейный бизнес: супруги содержали в Ижевске наркопритон
На набережной Ижевска запретили курить
Уснувший водитель фургона протаранил кроссовер в Удмуртии
Прокуратура провела проверку по факту аварии на газопроводе в Воткинске
С подрядчиком, который отвечает за нанесение линейной разметки в Ижевске, власти расторгают договор
За нападение на таксиста жителя Удмуртии осудили
Tele2 обнуляет стоимость входящих звонков в Крыму
Ученица цирковой студии в Ижевске упала с высоты во время тренировки
Министерство образования Удмуртии рекомендует школам провести последний звонок 25 мая
«Зубная боль всех таксистов»: улицу Цветочную в Ижевске начали ремонтировать
По каким правилам должны ездить на электросамокатах и гироскутерах ижевчане?
Житель Удмуртии поплатится за крики в адрес приставов
Сотрудники АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова стали победителями и призерами республиканского конкурса
Жители Удмуртии могут выиграть лего за рисунок «Экомена»