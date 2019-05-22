Председатель городской думы Ижевска: «Нужно выделить место для курения кальянов»
Председатель городской думы Ижевска Олег Гарин высказался по поводу курения кальянов на набережной Ижевска. Он считает, что подобное недопустимо, но напрямую запрещать такое времяпровождение не нужно.
- Мы должны наполнять набережную новыми смыслами, чтобы и без кальянов там было интересно. Она должна стать точкой притяжения для жителей. Чтобы туда вели пешеходные дорожки с каждого района, чтобы было благоустройство, - рассказал Олег Грин в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).
Как выход из ситуации, спикер Гордумы предложил создать отдельное место для курения кальяна.
Скверы на ул. Оружейника Драгунова, "Птичий" и "Рябиновый", а также общественное пространство им.М.Т. Калашникова будут сделаны в этом году в Ижевске
Напомним, что Госсовет республики собирается выйти на федеральный уровень с инициативой приравнять кальяны к сигаретам. Это позволит запретить курение кальянов в общественных местах (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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