2019-05-22T11:18:03+03:00
Общество

Председатель городской думы Ижевска: «Нужно выделить место для курения кальянов»

Олег Гарин высказал свое мнение о наболевшей проблеме
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Председатель городской думы Ижевска Олег Гарин высказался по поводу курения кальянов на набережной Ижевска. Он считает, что подобное недопустимо, но напрямую запрещать такое времяпровождение не нужно.

- Мы должны наполнять набережную новыми смыслами, чтобы и без кальянов там было интересно. Она должна стать точкой притяжения для жителей. Чтобы туда вели пешеходные дорожки с каждого района, чтобы было благоустройство, - рассказал Олег Грин в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

Как выход из ситуации, спикер Гордумы предложил создать отдельное место для курения кальяна.

Скверы на ул. Оружейника Драгунова, "Птичий" и "Рябиновый", а также общественное пространство им.М.Т. Калашникова будут сделаны в этом году в Ижевске

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Напомним, что Госсовет республики собирается выйти на федеральный уровень с инициативой приравнять кальяны к сигаретам. Это позволит запретить курение кальянов в общественных местах (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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