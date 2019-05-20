2019-05-20T10:01:53+03:00
Спорт

Музыка для нового показательного номера Алины Загитовой привела в бешенство фанатов Евгении Медведевой

Они считают, что хореограф фигуристки выбрал любимую песню Медведевой
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com(Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL])Фото: vk.com(Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL])
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18 мая в день рождения чемпионки мира Алины Загитовой хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил поклонникам о выборе музыки для нового показательного номера. От чего фанаты Евгении Медведевой негодовали и в комментариях под постом разыгрались нешуточные страсти.

- Спасибо Жене Медведевой, которая дала тебе такую идею песни для постановки показательного, ведь она же в одном недавнем интервью видеоблогеру сказала, что эта песня этой певицы стоит у неё на повторе, не так ли, Даниил?!?! – звучал вопрос к хореографу.

На что Даниил ответил понятно для всех: - Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали ещё до отпуска, как вернулись, начали ставить.

Напомним, хореограф раскрыл, под какую музыку спортсменка исполнит следующую показательную программу.

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Алина Загитова. Чемпионат Европы. Показательные выступления.Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchtv.ru/ Матч ТВ в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchtv FACEBOOK: https://www.facebook.com/MatchTVChannel TWITTER: https://twitter.com/MatchTV INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchtv_channel/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchtvchannel Скачивайте официальное приложение МАТЧ! КЛУБ: IOS: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1051293689?mt=8 ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tviztv.tviz2x45&referrer=utm_source%3DMatchTVinVK Фото: РИА Новости/Александр Вильф

ИСТОЧНИК KP.RU

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