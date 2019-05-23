2019-05-23T11:20:20+03:00
Общество

Многофункциональная спортивная площадка и ремонт актового зала: какие проекты представили жители Ижевска

Всего было представлено восемь проектов на конкурс по инициативному бюджетированию
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске в течение двух месяцев жители создавали проекты, направленные на решение наиболее острых проблем в своем микрорайоне. Все документы будут направлены на конкурс по инициативному бюджетированию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На рассмотрение комиссии Ижевск представит не менее восьми проектов. Проекты-победители, которые успешно пройдут отбор, получат республиканскую субсидию в размере до миллиона рублей, а 15% от стоимости проекта профинансирует местный бюджет, - сообщает ведомство.

Так, Октябрьский район представит проект «Траектория движения» - строительство детской спортплощадки на территории Центра творческого развития «Октябрьский».

Индустриальный район представит проект «Красногеройская, 105» - это строительно многофункциональной детской спортплощадки «Спорт для всех».

Жители Устиновского района поддержали строительства спортивного парка «Союзники» на территории школы №81.

Жители Ленинского района поддержали два проекта – это «Тропа здоровья» предполагает обустройство лесопарковой зоны в районе улицы Парашютной и проект обустройства сквера с южной стороны дома №27 по Заречному шоссе.

И Первомайский район представит три проекта: детская площадка во дворе домов №37 по Ключевому поселку и №21 по улице Орджоникидзе, реконструкция актового зала детского дома творчества, и реконструкция детской площадке на улице Коммунаров.

Итоги подведут в июле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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