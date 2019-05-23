Сотрудники ГИБДД по Удмуртии будут следить за автомобилистами, которые мусорят из окон
Инспекторы ГИБДД будут следить за автомобилистами, которые любят выкидывать мусор из окон машин. Как рассказал начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), на данный момент личный состав, который ранее работал на стационарных постах при выезде из города, работает на очагах аварийности.
- Но в перерывах, будет дежурить в местах, где чаще всего выкидывают мусор, - сообщил Руслан Набиев.
Напомним, что с инициативой открытия стационарного поста выступил глава республики Александр Бречалов. Чтобы сотрудники могли в том числе отслеживать нерадивых автовладельцев.
Как изменится движение на ул.Ленина?
- Я там (в районе поста ДПС на Як-Бодьинском тракте – Прим.ред.) на велосипеде проезжал, уму непостижимо. По всей видимости, машина останавливается и выбрасывают. И если хотя бы с десяток таких товарищей, которые так делают, поймать, по самой жесткой планке наказать и в СМИ это показать… – заявил он.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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