Сотрудники ГИБДД по Удмуртии будут следить за автомобилистами, которые мусорят из окон

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-23T14:56:13+03:00

Для этого задействуют личный состав, который работает на выездах из города

Изменить размер текста: A A

Инспекторы ГИБДД будут следить за автомобилистами, которые любят выкидывать мусор из окон машин. Как рассказал начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), на данный момент личный состав, который ранее работал на стационарных постах при выезде из города, работает на очагах аварийности.

- Но в перерывах, будет дежурить в местах, где чаще всего выкидывают мусор, - сообщил Руслан Набиев.

Напомним, что с инициативой открытия стационарного поста выступил глава республики Александр Бречалов. Чтобы сотрудники могли в том числе отслеживать нерадивых автовладельцев.

Как изменится движение на ул.Ленина? 00:00 00:00

- Я там (в районе поста ДПС на Як-Бодьинском тракте – Прим.ред.) на велосипеде проезжал, уму непостижимо. По всей видимости, машина останавливается и выбрасывают. И если хотя бы с десяток таких товарищей, которые так делают, поймать, по самой жесткой планке наказать и в СМИ это показать… – заявил он.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Какие участки отремонтированных дорог в Удмуртии подрядчик будет переделывать за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU