2019-05-23T14:56:13+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД по Удмуртии будут следить за автомобилистами, которые мусорят из окон

Для этого задействуют личный состав, который работает на выездах из города
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Инспекторы ГИБДД будут следить за автомобилистами, которые любят выкидывать мусор из окон машин. Как рассказал начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), на данный момент личный состав, который ранее работал на стационарных постах при выезде из города, работает на очагах аварийности.

- Но в перерывах, будет дежурить в местах, где чаще всего выкидывают мусор, - сообщил Руслан Набиев.

Напомним, что с инициативой открытия стационарного поста выступил глава республики Александр Бречалов. Чтобы сотрудники могли в том числе отслеживать нерадивых автовладельцев.

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- Я там (в районе поста ДПС на Як-Бодьинском тракте – Прим.ред.) на велосипеде проезжал, уму непостижимо. По всей видимости, машина останавливается и выбрасывают. И если хотя бы с десяток таких товарищей, которые так делают, поймать, по самой жесткой планке наказать и в СМИ это показать… – заявил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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