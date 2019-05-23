2019-05-23T12:33:25+03:00
Общество

Несколько участков сделанных дорог в Удмуртии не приняли из-за замечаний

Также есть замечания по улице Ленина в Ижевске
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Елизавета НижегородцеваФото: Елизавета Нижегородцева
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В Удмуртии продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так уже три участка в Сарапуле сдали. Об этом сообщают в региональном офисе нацпроекта.

- К нескольким другим участкам у заказчиков есть замечания. Например, в Можге на улице Наговицына пробы асфальта не прошли испытания в лаборатории. Серьезные претензии есть и к объектам в Воткинске: по физико-механическим показателям и по зерновому составу и количеству щебня в смеси, - сообщают специалисты.

Фото: Елизавета Нижегородцева

Фото: Елизавета Нижегородцева

Также есть нарушения на улице Ленина в Ижевске, но срок сдачи объекта еще не скоро. Все объекты, где есть нарушения, будут переделываться за счет подрядчика.

- Здесь важно отметить, что если на старте работ мы не обозначим свою жесткую и принципиальную, можно даже сказать бескомпромиссную позицию, то это может дать неправильный сигнал подрядчику, – пояснила замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Ирина Шкляр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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