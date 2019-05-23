2019-05-23T16:32:26+03:00
Общество

По какой причине предложили запретить въезд на набережную?

На вопрос ответил начальник УГИБДД МВД по Удмуртии
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: АрхивФото: Архив
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Не так давно стало известно, что на набережную запретят въезжать машинам. А вместо этого планируется сделать пешеходную зону. Об этом рассказал начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+).

- Центральная площадь на реконструкции. Набережная – единственный участок, где люди могут отдыхать. Поэтому я предложил частично сделать набережную пешеходной зоной, - заявил Руслан Набиев.

Запрещающий знак и искусственные неровности сделают от строящегося кафе на улице Милиционная, 3. Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии отметил, что с парковкой у автомобилистов не будет проблем, так как вокруг района набережной много парковочных мест.

Как изменится движение на ул.Ленина?

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Предложение на данный момент рассматривается в администрации Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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