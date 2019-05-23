По какой причине предложили запретить въезд на набережную?

СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-23T16:32:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Не так давно стало известно, что на набережную запретят въезжать машинам. А вместо этого планируется сделать пешеходную зону. Об этом рассказал начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+).

- Центральная площадь на реконструкции. Набережная – единственный участок, где люди могут отдыхать. Поэтому я предложил частично сделать набережную пешеходной зоной, - заявил Руслан Набиев.

Запрещающий знак и искусственные неровности сделают от строящегося кафе на улице Милиционная, 3. Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии отметил, что с парковкой у автомобилистов не будет проблем, так как вокруг района набережной много парковочных мест.

Как изменится движение на ул.Ленина? 00:00 00:00

Предложение на данный момент рассматривается в администрации Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Что будет с автомобилистами, которые выбрасывают мусор из окон.

- На трассе Удмуртии произошло ДТП. В 1 отделе ГИБДД МВД по республике рассказали подробности.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU