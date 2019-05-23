2019-05-23T12:13:30+03:00
Происшествия

Водитель «Опеля» в Удмуртии сбил лося

ДТП произошло 22 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 22 мая водитель машины «Опель Вектра» попал в ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 60-летний водитель машины «Опель Вектра» на 43 километре автодороги «Ижевск-Ува» сбил лося, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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