2019-05-24T14:56:28+03:00
Авто

Участок улицы Ленина в Ижевске расширять не будут

Но движение изменится
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Участок улицы Ленина в Ижевске расширять не будут. Как выяснилось, для этого требуется проектно-сметная документация, так как под землей есть сети.

Как пояснил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск» (107,6 FM)(12+) глава города Олег Бекмеметьев, необходимо предварительно изучить транспортную схему. И это не успеют сделать в течение 2019 года.

- Вообще хорошо было бы сделать весь пролёт от Коммунаров до Воровского третьей полосой, чтобы не было «бутылочных горлышек», - сообщил Олег Бекмеметьев.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал работу ливневок после дождя, кальяны на набережной и ремонт улицы Ленина

00:00
00:00

Напомним, что вариант расширения улицы мог решить проблему частых пробок. Ко всему прочему, сейчас устанавливают еще бордюры вдоль трамвайных путей. Пока сделают запрет на остановку и стоянку вдоль улицы. Чтобы выявлять нерадивых водителей, установят видеокамеры.

- Думаю, уйдет 1,5-2 месяца, прежде чем водители перестанут парковаться и занимать полосу, - уточнил Олег Бекмеметьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Удмуртии Александр Бречалов заработал за год 4,5 миллиона рублей
Семейная пара из Ижевска лишилась двух «Инфинити» из-за 60-ти долгов
Подозреваемого в убийстве девушки из Иркутской области, задержали в Ижевске
Глава Ижевска в эфире радио поздравил с 94-летием газету «Комсомольская правда»
Скончался легендарный хоккеист клуба «Ижсталь» Сергей Абрамов
Глава Удмуртии вошел в топ-5 самых открытых для горожан глав регионов России в соцсетях
В ближайшие сутки в Удмуртии ожидаются заморозки
Потерпевших от действий мошенника разыскивают в Ижевске
Более 600 детских лагерей и санаториев будет работать в Удмуртии летом
На участке федеральной трассы в Удмуртии установили 12 новых камер
Спортсменка из Удмуртии выиграла первенство России по велоспорту
Как будут работать детские сады Ижевска летом?
10-летнего ребенка сбили в Ижевске
«Венеция» по-ижевски: как город пережил ливень?
Непогода в Удмуртии сохранится
Последствия ливня в Ижевске: затопленные улицы, протекающий подъезд и проблемы с транспортом
Новую технологию укладки асфальта опробуют в Удмуртии
По какой причине предложили запретить въезд на набережную?
Ночью с 23 на 24 мая в Удмуртии ожидаются сильные дожди
Капитан хоккейной команды «Ижсталь» рассказал, когда планирует завершить карьеру
Сотрудники ГИБДД по Удмуртии будут следить за автомобилистами, которые мусорят из окон
В Ижевске выпускники не будут массово запускать воздушные шары
Водитель «Опеля» в Удмуртии сбил лося
Женщина из Удмуртии обвиняется в убийстве своего сожителя
Многофункциональная спортивная площадка и ремонт актового зала: какие проекты представили жители Ижевска