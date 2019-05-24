СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-24T14:56:28+03:00

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Участок улицы Ленина в Ижевске расширять не будут. Как выяснилось, для этого требуется проектно-сметная документация, так как под землей есть сети.

Как пояснил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск» (107,6 FM)(12+) глава города Олег Бекмеметьев, необходимо предварительно изучить транспортную схему. И это не успеют сделать в течение 2019 года.

- Вообще хорошо было бы сделать весь пролёт от Коммунаров до Воровского третьей полосой, чтобы не было «бутылочных горлышек», - сообщил Олег Бекмеметьев.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал работу ливневок после дождя, кальяны на набережной и ремонт улицы Ленина 00:00 00:00

Напомним, что вариант расширения улицы мог решить проблему частых пробок. Ко всему прочему, сейчас устанавливают еще бордюры вдоль трамвайных путей. Пока сделают запрет на остановку и стоянку вдоль улицы. Чтобы выявлять нерадивых водителей, установят видеокамеры.

- Думаю, уйдет 1,5-2 месяца, прежде чем водители перестанут парковаться и занимать полосу, - уточнил Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU