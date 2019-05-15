На улице Ленина в Ижевске сделают третью полосу и изменят режим работы светофора
Улица Ленина в Ижевске в скором времени должна измениться – там добавят третью полосу для движения и изменят режим работы светофора, сообщил заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.
На такой шаг пошли после споров из-за бордюров около трамвайных путей. Они значительно сужали проезжую часть.
- Нужно позаботиться о том, чтобы и у автомобильного транспорта была максимальная пропускная способность. Отрегулировать парковочные зоны, сделать расширение, - заявил Борис Ломаев, председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия».
Кроме того, запретят парковаться на участке от Удмуртской до Коммунаров. На перекрестке Ленина - Коммунаров, в перспективе, могут сделать остановочную площадку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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