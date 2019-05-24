Глава Удмуртии Александр Бречалов заработал за год 4,5 миллиона рублей
Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о доходе и имуществе за 2018 год. Судя по документам, опубликованным на официальном сайте главы и правительства региона, Александр Владимирович заработал 4 539 855 рублей. В его собственности есть доля в четырехкомнатной квартире и два легковых автомобиля: Фольксваген Multivan, Фольксваген 7HC Multivan.
Его супруга задекларировала доход - 3 950 252 рублей. В собственности есть два земельных участка для ведения личного и подсобного хозяйства, участок под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом и доля в четырехкомнатной квартире.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сколько заработали самый «бедный» и «богатый» депутат госсовета Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»