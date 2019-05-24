2019-05-24T15:23:18+03:00
Политика

Глава Удмуртии Александр Бречалов заработал за год 4,5 миллиона рублей

А его супруга задекларировала 3,9 миллиона
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о доходе и имуществе за 2018 год. Судя по документам, опубликованным на официальном сайте главы и правительства региона, Александр Владимирович заработал 4 539 855 рублей. В его собственности есть доля в четырехкомнатной квартире и два легковых автомобиля: Фольксваген Multivan, Фольксваген 7HC Multivan.

Его супруга задекларировала доход - 3 950 252 рублей. В собственности есть два земельных участка для ведения личного и подсобного хозяйства, участок под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом и доля в четырехкомнатной квартире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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