Ливневку в Ижевске могут начать восстанавливать в 2020 году

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-25T10:27:50+03:00

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Дождь, который прошел 23 мая, в очередной раз показал, что ливневые канализации в Ижевске не справляются со своей работой. В частности, затопило несколько улиц. Как рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), в 2015 году поднимали документы о состоянии ливневок и канализаций.

- Знаю, что после недавнего ливня были гидроудары, пешеходы по колено ходили в воде. Так вот, по данным 2015 года, чтобы сделать ливневку современной, нужно 9 миллиардов 262 миллиона рублей. Это космическая сумма. Поэтому нужно делить на очереди и этапы. Первый этап – справиться с болевыми точками, какие сейчас есть, - сообщил Олег Бекмеметьев.

Начнут с проектирования рабочих документов в 2019 году. А расходы запланируют уже на 2020 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU