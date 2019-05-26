В одном из детских садов Воткинска вороны напали на детей

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-26T08:47:28+03:00

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На территории детского сада №11 в Воткинске обосновались вороны, которые начали нападать на детей. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Удмуртии. Вороны представляли для детей реальную угрозу. Поэтому спасатели забрали птиц с участка и отправили их в лесополосу на улице Чайковского. Сейчас здоровью ребят ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU