2019-05-27T12:10:32+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП в Удмуртии

Два человека погибли при столкновении автомобилей на дороге Игра-Глазов
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В ГИБДД по Удмуртии рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло 24 мая на дороге Игра-Глазов. Там 28-летний молодой человек на автомобиле «Хенде HD-72» выехал на встречку в непосредственной близости перед автомобилем «Лада Гранта». Лобового столкновения было не избежать.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажир, сидевший на заднем сидении, мужчина 1972 года рождения, получили смертельную травму, - сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике.

36-летний пассажир, который сидел на переднем сидении «Лады» был доставлен в больницу. Сейчас по факту ДТП ведется расследование.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает:

Перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а также при выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения и помехи другим участникам. Будьте предельно внимательны в пути!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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