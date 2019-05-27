Паравелогонщики из Удмуртии победили на Чемпионате России
Паравелогонщики из Удмуртии отлично показали себя на Чемпионате России, который проходил в Ижевске с 23 по 25 мая. Как сообщает пресс-служба министерство спорта республики, Арслан Гильмутдинов и Сергей Пудов завоевали золотые награды.
- В индивидуальной гонке в классе С1-С2 на 15 км победил Арслан Гильумтдинов, а Сергей Пудов стал лучшим в классе С4-С5 на 24 км, - сообщили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба минспорта УР
Кстати, лучшее время спортсмены показали и в групповой гонке на 5, 60 и 72,5 км.
Всего в соревнованиях принимали участие около 50 спортсменов из разных регионов России. Соревновались в дисциплине «шоссе» в групповой и индивидуальной гонке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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