Желая заработать на фондовом рынке, ижевчанин потерял почти три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-27T15:09:43+03:00

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49-летний житель Ижевска хотел заработать на фондовом рынке, а лишился почти трех миллионов рублей. В интернете он увидел сайт, который помогает в получении денег, оставил там заявку на участие. Через некоторое время ему позвонила неизвестная и сообщила, что является представителем инвестиционной компании, предложила помощь в заработке.

- Для этого мужчине нужно было зарегистрироваться на одном из сайтов и установить программу удаленного доступа. Таким образом женщина получила возможность доступ к компьютеру потерпевшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г.Ижевску.

Прикрылась тем, что будет помогать ему заработать. И в дальнейшем сообщила – для заработка нужно взять кредит на сумму около двух миллионов рублей в он-лайн сервисе банка. Что потерпевший и сделал.

- Спустя неделю на мобильный телефон ижевчанина позвонил неизвестный мужчина, также представившийся сотрудником инвестиционной компании. Он сообщил, что мужчине удалось заработать сумму, почти в 2 раза превышающую ту, которую он вложил. По словам звонившего, чтобы получить выигрыш, потерпевшему необходимо оплатить комиссию в размере 350 000 рублей, - продолжают в пресс-службе.

Затем под разными предлогами мошенники выманили у мужчины почти миллион рублей. Конечно, выигрыш он так и не получил. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU