Двое мужчин из Удмуртии ограбили торговый павильон в Твери
Двоих жителей Удмуртии задержали за ограбление торгового павильона в Твери. Они забрали все деньги и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.
- 26 мая вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение об ограблении. Сотрудники выехали на место происшествия, опросили продавца-кассира, составили ориентировку и направили ее всем нарядам полиции, - сообщает ведомство.
По горячим следам подозреваемые были задержаны, ими оказались 22-летние жители Удмуртии, которые временно проживали в Твери.
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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