2019-05-28T09:46:43+03:00
Происшествия

Двое мужчин из Удмуртии ограбили торговый павильон в Твери

В Твери они проживали временно
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Двоих жителей Удмуртии задержали за ограбление торгового павильона в Твери. Они забрали все деньги и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

- 26 мая вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение об ограблении. Сотрудники выехали на место происшествия, опросили продавца-кассира, составили ориентировку и направили ее всем нарядам полиции, - сообщает ведомство.

По горячим следам подозреваемые были задержаны, ими оказались 22-летние жители Удмуртии, которые временно проживали в Твери.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Новый пешеходный переход появится в Ижевске.

- Неожиданно... Одиннадцатиклассницам Ижевска предлагают прийти на выпускной в платьях из мусора.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шесть фотографий огненного заката в Удмуртии
Первую часть денег на переселение из ветхого жилья получила Удмуртия
В Ижевске в скором времени можно будет оформить визу для посещения 26 стран шенгенской зоны
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова посетила памятник Хатико в Японии
В ЖК «Родниковый край» жильцы должны въехать в 2020 году
Отремонтированные улицы в Удмуртии подрядчик будет переделывать за свой счет
Жителя Удмуртии, которого обвиняют в организации заказного убийства, будут судить
Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днем рождения
250 000 рублей похитили у ижевской пенсионерки
Новый пешеходный переход появится в Ижевске
Одиннадцатиклассницам Ижевска предлагают прийти на выпускной в платьях из мусора
Охотники из Удмуртии «удочерили» медведицу из Казани