Отремонтированные улицы в Удмуртии подрядчик будет переделывать за свой счет

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-28T10:55:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится ремонт улиц в Воткинске. На данный момент по трем из участков состоялись рабочие комиссии. Серьезных замечаний у комиссии не возникло.

- Пробы асфальтобетона с улиц 1 мая и Пугачева не выдержали испытаний. Выявлены нарушения по зерновому составу смеси и по толщине уложенного покрытия, - сообщается в региональном офисе нацпроекта.

По словам подрядчика в нарушениях виновата техника. На ней стоят 3d-датчики. Они устанавливаются в начале участка. Если брать керны в начале участка, то они проходят по толщине.

В ближайшее время за счет подрядчика асфальт будет уложен заново.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Мужчина хотел жесткого расправиться со своей женой и тещей... но ему помешала полиция.

- Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днем рождения.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU