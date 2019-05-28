2019-05-28T10:55:38+03:00
Общество

Отремонтированные улицы в Удмуртии подрядчик будет переделывать за свой счет

Пробы асфальтобетона не прошли испытания
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Миндортранс по УдмуртииФото: Миндортранс по Удмуртии
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В Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится ремонт улиц в Воткинске. На данный момент по трем из участков состоялись рабочие комиссии. Серьезных замечаний у комиссии не возникло.

- Пробы асфальтобетона с улиц 1 мая и Пугачева не выдержали испытаний. Выявлены нарушения по зерновому составу смеси и по толщине уложенного покрытия, - сообщается в региональном офисе нацпроекта.

По словам подрядчика в нарушениях виновата техника. На ней стоят 3d-датчики. Они устанавливаются в начале участка. Если брать керны в начале участка, то они проходят по толщине.

В ближайшее время за счет подрядчика асфальт будет уложен заново.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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