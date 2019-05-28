Отремонтированные улицы в Удмуртии подрядчик будет переделывать за свой счет
В Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится ремонт улиц в Воткинске. На данный момент по трем из участков состоялись рабочие комиссии. Серьезных замечаний у комиссии не возникло.
- Пробы асфальтобетона с улиц 1 мая и Пугачева не выдержали испытаний. Выявлены нарушения по зерновому составу смеси и по толщине уложенного покрытия, - сообщается в региональном офисе нацпроекта.
По словам подрядчика в нарушениях виновата техника. На ней стоят 3d-датчики. Они устанавливаются в начале участка. Если брать керны в начале участка, то они проходят по толщине.
В ближайшее время за счет подрядчика асфальт будет уложен заново.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Мужчина хотел жесткого расправиться со своей женой и тещей... но ему помешала полиция.
- Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днем рождения.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»