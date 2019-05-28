Первую часть денег на переселение из ветхого жилья получила Удмуртия

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-28T12:05:54+03:00

В этом году в программе участвуют семь районов республики

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Удмуртия получила первую часть денег по федеральной программе по переселению из ветхого жилья. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава регионального Минстроя Дмитрий Сурнин.

- Буквально на днях у нас пришли первые 80 миллионов. Как мы знаем, в этом году должны прийти 280 миллионов. <…> Так как это федеральный проект, финансирование 97% на 3%, это очень удобно софинансировать со стороны республики. – отметил министр.

По словам Дмитрия Сурнина, полученные средства пока не довели до муниципальных образований. Всего в этом году в программе участвуют семь районов республики: Алнашский, Кизнерский, Киясовский, Увинский районы, а также в Воткинск, Глазов, Сарапул и Ижевск.

Министр отметил, что в большинстве случаев в 2019 году деньги пойдут не на договоры строительства, а на договоры долевого участия, либо выкуп уже существующих площадей.

- Порядка 500 семей должны улучшить жилищные условия по этой программе, - сообщил Дмитрий Сурнин.

Напомним, что в 2019-2020 годах в Удмуртии расселят 7,8 тысяч квадратных метров ветхого жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU