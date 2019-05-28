В ЖК «Родниковый край» жильцы должны въехать в 2020 году
В ЖК «Родниковый край» в Хохряках заселят жильцов в июне 2020 года. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Минстроя Дмитрий Сурнин.
- Там задача такая, чтобы к концу года нас стояли объекты, мы способствуем подведению коммуникаций. 30 июня следующего года должно быть вселение, - пояснил министр.
Также министр отметил, что на данный момент в Удмуртии есть 11 домов с обманутыми дольщиками. Сейчас ведется активная работа на двух объектах – это ЖК «Родниковый край» и на улице Петрова 49.
- По Петрова, 49 немного сложнее. Там ситуация усугубляется тем, что надо достраивать дом. Он уже много лет стоял, к нему применяются новые нормы, разрешение выдали по старым, поэтому мы сейчас это утрясаем, - рассказал министр.
При этом проблему обманутых дольщиков контролирует прокуратура, поэтому федеральный центр поставил задачу разрешения этой проблемы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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