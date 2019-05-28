Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова посетила памятник Хатико в Японии
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова посетила и сфотографировалась у памятника самой известной собаке – Хатико. Фотографии она выложила в инстаграм.
- Бронзовый памятник самой известной собаке мира по имени Хатико установлен в Токио. Порода акита-ину как и моя Масару. Хатико является символом верности и преданности в Японии.
Фото: инстаграм фигуристки
Хатико каждый день приходил на станцию Сибуя в Токио провожать и встречать своего хозяина. Про историю Хатико даже сняли 2 фильма: японский фильм «История Хатико» и голливудский римейк «Хатико: самый верный друг», - написала Алина.
Напомним, Фигуристка Алина Загитова вышла на лед со своим питомцем Масару. Видео есть по ссылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Инстаграм появилось видео того, что происходило после толчков за кулисами ледового шоу Fantasy Ice, на котором выступали фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.
- Капризов и Загитова встречаются? Нападающий сборной России по хоккею дал окончательный ответ.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Чемпионка мира Алина Загитова сфотографировалась с памятником Хатико .https://instagram.com/rogonov_alex?igshid=16x72n6kpu68y #АлинаЗагитова #Загитова #AlinaZagitova Загитова #Zagitova Zagitova фигурное катание
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»