2019-05-28T11:45:03+03:00
Общество

Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова посетила памятник Хатико в Японии

Между шоу фигуристка успевает изучить местные достопримечательности
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Alina Zagitova – Queen Of Ice! Алина ЗагитоваФото: Alina Zagitova – Queen Of Ice! Алина Загитова
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Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова посетила и сфотографировалась у памятника самой известной собаке – Хатико. Фотографии она выложила в инстаграм.

- Бронзовый памятник самой известной собаке мира по имени Хатико установлен в Токио. Порода акита-ину как и моя Масару. Хатико является символом верности и преданности в Японии.

Фото: инстаграм фигуристки

Фото: инстаграм фигуристки

Хатико каждый день приходил на станцию Сибуя в Токио провожать и встречать своего хозяина. Про историю Хатико даже сняли 2 фильма: японский фильм «История Хатико» и голливудский римейк «Хатико: самый верный друг», - написала Алина.

Напомним, Фигуристка Алина Загитова вышла на лед со своим питомцем Масару. Видео есть по ссылке.

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Чемпионка мира Алина Загитова сфотографировалась с памятником Хатико .https://instagram.com/rogonov_alex?igshid=16x72n6kpu68y #АлинаЗагитова #Загитова #AlinaZagitova Загитова #Zagitova Zagitova фигурное катание

ИСТОЧНИК KP.RU

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