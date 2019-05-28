На улице Петрова в Ижевске обрушился асфальт

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-28T14:54:02+03:00

На данный момент на месте ведутся ремонтные работы

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В Ижевске в районе улицы Петрова, 39 разрушился участок железобетонного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- По информации МУП «Ижводоканал», коллектор, построенный в 1971 году, предназначен для нужд хозяйственно-бытовой канализации. В настоящее время на участке идет ремонт, выставлено ограждение на месте провала асфальта, - сообщает пресс-служба.

Работы планируется завершить до 14:00 29 мая.

Кстати, из-за провала закрыто движение троллейбусов №7, 10, 14 (в направлении от улицы Труда до улицы Ворошилова).

Движение организовано: 7 маршрут: Центр - ул. Пушкинская - ул. Дзержинского - ул. Ворошилова - Автозавод; 10 маршрут: пос.Машиностроителей - ул. Новоажимова - ул. К. Либкнехта - ул. Орджоникидзе - ул. Молодёжная - ул. Труда; 14 маршрут: от ул. К. Герда - по маршруту до ул. Труда. Далее от ул. Труда - ул. Молодёжная - ул. Орджоникидзе - ул. К. Либкнехта - ул. Новоажимова - ул. К. Герда.

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ИСТОЧНИК KP.RU