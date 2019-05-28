В Ижевске в скором времени можно будет оформить визу для посещения 26 стран шенгенской зоны

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-28T11:48:37+03:00

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В Ижевске с 13 июня появится визовый центр Финляндии, где можно будет оформить визу для посещения 26 стран шенгенской зоны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Пункт подачи заявлений и выдачи паспортов расположится в объединенном визовом центре оператора VFS Global. Для туристов будут доступны все виды услуг, включая сбор биометрических данных, - сообщает пресс-служба.

По словам первого заместителя Председателя Правительства Удмуртии Александра Свинина, центр обеспечит интересы 1,5 млн жителей республики и более 2,3 млн жителей соседних регионов - Кировской области и Республики Коми, официальные визовые центры в которых отсутствуют.

- Туристический поток из Удмуртии в страны Шенгенского соглашения ежегодно растет и составляет более 44 тысяч человек. Открытие объединенного визового центра повысит туристическую активность населения, поскольку упростит процесс подачи документов и снизит расходы, которые ранее образовывались в связи с получением визы в других городах, - добавил Александр Свинин.

Оформив визу в Финляндию жители смогут посетить: Австрию, Бельгию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.

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ИСТОЧНИК KP.RU