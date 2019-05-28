Пенсионерка из Удмуртии сдала в полицию почти 19 тысяч патронов

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-28T13:59:27+03:00

Она рассказала, что патроны принадлежали ее мужу

Изменить размер текста: A A

В полицию Глазова обратилась 68-летняя пенсионерка с заявлением о сдаче патронов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Сотрудники полиции изъяли у женщины две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм в количестве 18 900 штук. По результатам исследования патроны являются штатными боеприпасами для нарезного огнестрельного спортивно-охотничьего оружия, - сообщает ведомство.

Женщина пояснила, что патроны принадлежали ее мужу, который умер в 2017 году.

МВД по Удмуртии напоминает, что в соответствии с Постановлением Правительства Удмуртии № 81 от 28 мая 2007 года «О некоторых мерах по пресечению незаконного оборота оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Удмуртской Республики» с 2007 года организован прием от граждан на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Удмуртия получила первую часть денег на переселение из ветхого жилья. Какая сумма пришла и сколько еще осталось.

- Многие жители Удмуртии ждали этого момента, и вот он настал! Чтобы оформить визу, больше не нужно будет ехать в соседние республики. Что придумали власти.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU