Услуга по вывозу мусора должна подешеветь в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-28T15:58:33+03:00

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Жители Удмуртии начнут меньше платить за вывоз мусора. Как рассказал на встрече с журналистами глава регионального Минстроя Дмитрий Сурнин, ведутся необходимые для этого исследования.

- Так как услуга была по сбору ТКО новая, а тот расчет, который был изначально, он был основан, во-первых, на данных муниципалитета, во-вторых, на том механизме сбора, который был тогда <…> В общем, новая система порождает новый подход. Мы поставили себе задачу в течение года провести этот анализ и выйти на более точные цифры по нормативам, - сообщил министр.

По словам Дмитрия Сурнина, запросы на изменения норматива особенно активно поступают от садовых кооперативов и ряда предпринимательских сообществ. Также на пробелы в расчете ранее указывали прокуратура и контрольный комитет Госсовета.

Второй способ повлиять на цену услуги – изменить схему вывоза. Как уже сообщалось ранее, в регионе планируют открыть три новых полигона – в Воткинске, Сарапуле и Глазове. Сокращение «плеча» перевозки должно снизить стоимость. Также свою роль может сыграть сортировка мусора.

По словам Дмитрия Сурнина, все расчеты должны провести до 20 декабря, чтобы успеть изменить стоимость услуги в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU