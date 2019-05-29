На улице Строителей в Ижевске начался ремонт
В Ижевске на улице Строителей начался ремонт. Об этом сообщается на официальной странице подрядчика.
- Ведется работа по замене бордюра и срезка отслужившего асфальта. Дорожниками будет отремонтирован асфальт на проездах к школам №8, №19, детским садам №163 и 147. Также будет благоустроена пешеходная зона, - сообщается на странице.
Работы производятся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Водителей просят быть внимательнее на ремонтируемых участках и обращать внимание на дорожные знаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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