На улице Строителей в Ижевске начался ремонт

СЕГОДНЯ 06:19 2019-05-29T11:03:13+03:00

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В Ижевске на улице Строителей начался ремонт. Об этом сообщается на официальной странице подрядчика.

- Ведется работа по замене бордюра и срезка отслужившего асфальта. Дорожниками будет отремонтирован асфальт на проездах к школам №8, №19, детским садам №163 и 147. Также будет благоустроена пешеходная зона, - сообщается на странице.

Работы производятся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Водителей просят быть внимательнее на ремонтируемых участках и обращать внимание на дорожные знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU