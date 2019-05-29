Ижевчанину, который обманул 12 человек на 31 млн рублей, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-29T08:47:10+03:00

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В Ижевске вынесли приговор мужчине, который обвинялся в мошенничестве в отношении 12 потерпевших. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В марте 2019 года уголовное дело было направлено в суд. Установлено, что с января 2015 года по декабрь 2016 года подсудимый брал у знакомых деньги. Обещал вернуть с большими процентами, но в оговоренный срок не возвращал. Мужчина потратил все деньги на личные нужды. В марте 2017 года он выехал за пределы Удмуртии, - сообщает ведомство.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Полицейские задержали злоумышленника в Сочи и доставили в Ижевск. По уголовному делу проходит 12 потерпевших. Сумма ущерба составила 31 млн рублей.

Суд признал виновным мужчину и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания условно, с испытательным сроком четыре года.

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ИСТОЧНИК KP.RU