2019-05-29T08:47:10+03:00
Происшествия

Ижевчанину, который обманул 12 человек на 31 млн рублей, вынесли приговор

Он брал деньги и скрывался
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

В Ижевске вынесли приговор мужчине, который обвинялся в мошенничестве в отношении 12 потерпевших. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В марте 2019 года уголовное дело было направлено в суд. Установлено, что с января 2015 года по декабрь 2016 года подсудимый брал у знакомых деньги. Обещал вернуть с большими процентами, но в оговоренный срок не возвращал. Мужчина потратил все деньги на личные нужды. В марте 2017 года он выехал за пределы Удмуртии, - сообщает ведомство.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Полицейские задержали злоумышленника в Сочи и доставили в Ижевск. По уголовному делу проходит 12 потерпевших. Сумма ущерба составила 31 млн рублей.

Суд признал виновным мужчину и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания условно, с испытательным сроком четыре года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В администрации города рассказали, как обстоят дела с провалом на улице Петрова.

- Как прошел День пограничника в Ижевске? Собрали для вас небольшой фоторепортаж.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24