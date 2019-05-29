Провал асфальта на улице Петрова в Ижевске устранили
В Ижевске на улице Петрова завершились ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- 29 мая в 06:30 завершились работы по устранению провала на улице Петрова. Также открыто движение троллейбусов №№7, 10, 14 в обе стороны, - сообщает ведомство.
Напомним, провал образовался 28 мая, из-за этого было закрыто движение троллейбусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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