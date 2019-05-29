Традиционная «Прогулка с врачом» пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-29T11:16:02+03:00

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В Ижевске пройдет традиционная «Прогулка с врачом». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

- На этот раз тема прогулки будет приурочена ко Всемирному дню без табачного дыма и пройдет под лозунгом «Не курите рядом с нами», - сообщает пресс-служба.

Участники смогут послушать лекцию врача-нарколога Республиканского наркологического диспансера. Спикер расскажет о профилактике активного и пассивного курения.

По традиции, во время диагностической части все желающие смогут измерить артериальное давление и определить насыщение крови кислородом с помощью пульсометра. Завершится мероприятие массовой зарядкой и оздоровительной ходьбой по аллеям парка им. Кирова.

Сбор участников в 09:30 в зоопарке у фигуры волка, в спортивной одежде и удобной обуви. Участие бесплатное.

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ИСТОЧНИК KP.RU