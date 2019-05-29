Традиционная «Прогулка с врачом» пройдет в Ижевске
В Ижевске пройдет традиционная «Прогулка с врачом». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.
- На этот раз тема прогулки будет приурочена ко Всемирному дню без табачного дыма и пройдет под лозунгом «Не курите рядом с нами», - сообщает пресс-служба.
Участники смогут послушать лекцию врача-нарколога Республиканского наркологического диспансера. Спикер расскажет о профилактике активного и пассивного курения.
По традиции, во время диагностической части все желающие смогут измерить артериальное давление и определить насыщение крови кислородом с помощью пульсометра. Завершится мероприятие массовой зарядкой и оздоровительной ходьбой по аллеям парка им. Кирова.
Сбор участников в 09:30 в зоопарке у фигуры волка, в спортивной одежде и удобной обуви. Участие бесплатное.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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