Мужчине из Удмуртии, который обвинялся в убийстве сожительницы, вынесли приговор
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который по неосторожности убил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- В сентябре 2018 года мужчина со своей сожительницей выпивали, в ходе празднования они ушли к знакомому в баню, где между ними произошла ссора. Мужчина схватил потерпевшую за шею, несколько раз ударил ее головой об стену, после чего избивал ее руками и металлическим ковшом. После того, как мужчина понял, что его спутница скончалась, он пытался избавиться от тела, - сообщает ведомство.
Мужчину задержали в лесопосадке, где он прятался в течение недели. В ходе расследования уголовного дела были установлены все обстоятельства произошедшего.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В администрации города рассказали, как обстоят дела с провалом на улице Петрова.
- Если вы не знаете, как уберечь себя от пассивного курения или хотите бросить курить, то эта новость для вас.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»