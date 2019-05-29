Мужчине из Удмуртии, который обвинялся в убийстве сожительницы, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-29T11:26:22+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который по неосторожности убил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В сентябре 2018 года мужчина со своей сожительницей выпивали, в ходе празднования они ушли к знакомому в баню, где между ними произошла ссора. Мужчина схватил потерпевшую за шею, несколько раз ударил ее головой об стену, после чего избивал ее руками и металлическим ковшом. После того, как мужчина понял, что его спутница скончалась, он пытался избавиться от тела, - сообщает ведомство.

Мужчину задержали в лесопосадке, где он прятался в течение недели. В ходе расследования уголовного дела были установлены все обстоятельства произошедшего.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU