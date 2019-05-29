В четверг в Удмуртии ожидаются грозы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-29T11:08:54+03:00

При этом температура в тени составит 29 градусов

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В четверг и пятницу в Ижевске ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Последние деньки мая будут жаркими и дождливыми. Так, по данным сервиса Яндекс Погода, 30 мая, четверг, температура днем составит +27°…+29°C небольшие дожди, ночью +17°…+19°C.

31 мая, в пятницу, температура днем +24°…+27°C, ночью +16°…+18°C. Небольшой дождь.

1 июня, в субботу, температура днем +21°C дождь, ночью +12°…+13°C облачно с прояснениями.

2 июня, в воскресенье, температура днем +20°…+21°C, малооблачно, ночью +9°…+10°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU