Сайты знакомств до добра не доводят: ижевчанин лишился 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-29T12:41:54+03:00

Он хотел помочь почти незнакомой девушке

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Ижевчанин перевел почти незнакомой девушке 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В июле 2018 года на сайте знакомств 30-летний ижевчанин познакомился с девушкой. В ходе общения новая знакомая рассказала мужчине, что она больна и что на лечение нужны деньги. Мужчина решил помочь, взял несколько кредитов и переводил девушке, - сообщает ведомство.

В итоге за несколько месяцев потерпевший перевел мошеннице 600 тысяч рублей. В один из дней мужчина отказал в переводе денег, после этого мошенница перестала с ним общаться и не выходила на связь.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

При совершении в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщите в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU