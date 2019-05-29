Житель Удмуртии задержан за ложное сообщение о хищении машины
В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о хищении машины.
- В апреле подозреваемый ехал на машине и попал в ДТП. В связи с тем, что мужчина был лишен прав и при нем не было страховки на автомобиль подозреваемый покинул место ДТП. Транспорт бросил в одном из дворов по улице Холмогорова. Позже он обратился в полицию с заявлением о хищении машины, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложный донос». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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