2019-05-29T17:21:40+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии задержан за ложное сообщение о хищении машины

На этом транспорте он попал в ДТП
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о хищении машины.

- В апреле подозреваемый ехал на машине и попал в ДТП. В связи с тем, что мужчина был лишен прав и при нем не было страховки на автомобиль подозреваемый покинул место ДТП. Транспорт бросил в одном из дворов по улице Холмогорова. Позже он обратился в полицию с заявлением о хищении машины, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложный донос». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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