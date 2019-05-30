Из-за издевательств матери в Удмуртии маленькая девочка со своим братиком ушла из дома

СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-30T08:54:03+03:00

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В Удмуртии из-за издевательств матери несовершеннолетняя девочка со своим братиком ушли из дома. Об этом сообщает портал «Город Глазов», со ссылкой на Глазовскую межрайонную прокуратуру.

- С 20 мая 2018 года по 19 марта 2019 года женщина оскорбляла несовершеннолетнюю дочь, систематически избивала ее и угрожала, что сдаст ее в интернат. А также била стулом по голове. При этом женщина выпивала и выгоняла на ночь детей, - сообщает портал.

Также в адрес девочки поступали обвинения в отсутствии личной жизни. Не выдержав издевательств девочка вместе со своим малолетним братом ушла из дома.

Женщина не раз привлекалась к административной ответственности, на суде женщина в полном объеме признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд вынес наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU