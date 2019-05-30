2019-05-30T09:28:06+03:00
Происшествия

Две жительницы Удмуртии обманным путем получили материнский капитал

Каждая из них получила по 453 тысячи рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: agitpolk.ruФото: agitpolk.ru
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В Удмуртии две местные жительницы подозреваются в незаконном получении материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В 2016 году подозреваемые получили в ЗАГСе свидетельства о рождении четвертого и третьего ребенка. Далее они обратились в Управление пенсионного фонда с заявлением о выдаче сертификата на маткапитал. В результате каждая из них получила по 453 тысячи рублей, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». Теперь женщинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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