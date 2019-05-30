Две жительницы Удмуртии обманным путем получили материнский капитал

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-30T09:28:06+03:00

Каждая из них получила по 453 тысячи рублей

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии две местные жительницы подозреваются в незаконном получении материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В 2016 году подозреваемые получили в ЗАГСе свидетельства о рождении четвертого и третьего ребенка. Далее они обратились в Управление пенсионного фонда с заявлением о выдаче сертификата на маткапитал. В результате каждая из них получила по 453 тысячи рублей, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». Теперь женщинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ужас, что происходит! Девочка с маленьким братиком убежали из дома из-за издевательств матери.

- Пчелы атаковали автомобиль ижевчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU