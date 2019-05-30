Участок дороги Ижевск - аэропорт перекроют

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-30T10:26:04+03:00

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В Ижевске на участке дороги Ижевск - аэропорт из-за ремонта перекроют дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса.

- В ночь с 30 на 31 мая 2019 года будет перекрыто движение в районе моста через реку Позимь после ЖД переезда, - говорится в сообщении.

Напомним, на этом участке будут пробовать новую технологию укладки асфальта (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU