2019-05-30T10:26:04+03:00
Общество

Участок дороги Ижевск - аэропорт перекроют

Там проводится ремонт
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске на участке дороги Ижевск - аэропорт из-за ремонта перекроют дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса.

- В ночь с 30 на 31 мая 2019 года будет перекрыто движение в районе моста через реку Позимь после ЖД переезда, - говорится в сообщении.

Напомним, на этом участке будут пробовать новую технологию укладки асфальта (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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