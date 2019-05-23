Новую технологию укладки асфальта опробуют в Удмуртии
В Удмуртии опробуют бесшовную технологию укладки асфальта. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса.
- Один из участков автодороги Ижевск - аэропорт покроют сплошным асфальтовым полотном – без стыков и швов. Для достижения эффекта бесшовного покрытия одновременно по всей ширине проезжей части будут работать два асфальтоукладчика. За ними будут проходить пять катков, в итоге – гладкое полотно без стыков, - сообщает ведомство.
Для того, чтобы не создавать неудобство для граждан, работы будут производиться ночью с 30 на 31 мая с полуночи до пяти утра. Объехать этот участок можно будет по автодорогам Ижевск-Воткинск и далее в сторону аэропорта или по трассе Завьялово - Гольяны.
По словам специалистов, при традиционном способе укладки асфальта именно продольный стык становится одним из самых слабых мест. Дело в том, что если полосы укладываются не одновременно, то в местах их сопряжения полотно первой полосы оказывается остывшим. В результате - недоуплотнение и преждевременное разрушение стыка. При бесшовном способе укладки такой проблемы не возникает.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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