Строительство нового онкоцентра планируется в Ижевске
В Ижевске, возможно, построят новый онкоцентр. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).
- Что касается онкодиспансера, он у нас 1963 года постройки, три здания находятся на разных территориях города. Мы планировали ремонтировать, но министр и коллеги, наверное, справедливо обратили внимание на то, что лучше построить новый современный центр с очень классной диагностикой, а не только с акцентом на стационар, - сообщил Александр Бречалов.
Совещание по этому поводу состоится 3 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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