2019-05-30T13:44:22+03:00
Общество

Строительство нового онкоцентра планируется в Ижевске

Онкодиспансер ремонту не подлежит
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске, возможно, построят новый онкоцентр. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- Что касается онкодиспансера, он у нас 1963 года постройки, три здания находятся на разных территориях города. Мы планировали ремонтировать, но министр и коллеги, наверное, справедливо обратили внимание на то, что лучше построить новый современный центр с очень классной диагностикой, а не только с акцентом на стационар, - сообщил Александр Бречалов.

Совещание по этому поводу состоится 3 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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