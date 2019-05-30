Подросток из Удмуртии, который хотел украсть электропровода, получил смертельный удар током

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-30T16:41:41+03:00

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В Удмуртии следственным отделом следственного управления СК России по республике проводится доследственная проверка по факту гибели подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

- 29 мая вечером четверо молодых людей, трое из них несовершеннолетние, приехали на мотоциклах в заброшенную деревню в Балезинском районе. Обнаружив линию электропередач, они решили украсть электропровода. 16-летний подросток полез на подстанцию и отрезал обесточенные провода. После этого он поднялся на электроопору, где получил удар током, - сообщает ведомство.

От полученных травм подросток скончался на месте. Следователи осмотрели место происшествия, были назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU