2019-05-29T16:22:49+03:00
Общество

Почему на ижевских дорогах образуются провалы?

Куда на них жаловаться и что делать, если машина попала в яму
Анастасия Захарова
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Ижевчанка Ульяна сообщает о провале на улице Горького. Провал здесь заметили две недели назадИжевчанка Ульяна сообщает о провале на улице Горького. Провал здесь заметили две недели назад
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Вот уже несколько дней в соцсетях одно за другим появляются сообщения о провалах на дорогах. Яма на Горького и Пушкинской, провал на перекрестке Удмуртской и Майской – лишь некоторые из них. Почему образуются провалы и куда на них жаловаться, выяснила «Комсомолка».

Ижевчанка Ксения прислала фото с перекрестка Удмуртской и Майской

Ижевчанка Ксения прислала фото с перекрестка Удмуртской и Майской

ДОРОЖНИКИ НЕ ВИНОВАТЫ

По словам заместителя начальника МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов, провалы возникают из-за изношенности теплосетей.

- Из-за аварий на сетях образуются свищи, и вследствие этого проваливается дорожное полотно. Дорожники в этом не виноваты, - пояснил Фирдаус Харисов.

Если автомобиль провалился в яму, водитель имеет право потребовать компенсацию.

- В любом случае автовладелец должен вызывать ГИБДД и отправлять дело в органы. Там должны выяснить, где и по какой причине все произошло. Потом можно взыскать ущерб с той компании, которая виновата. Даже если на дороге висят предупреждающие знаки, можно потребовать компенсацию, - говорит автоюрист Андрей Демьянов.

Автомобилисты пожаловались на яму на улице Пушкинской. Фото: Ижевск OnLine

Автомобилисты пожаловались на яму на улице Пушкинской. Фото: Ижевск OnLine

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ЯМУ?

Если вы увидели яму на дороге, звоните в диспетчерскую службы благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 787278. В течение часа около ямы должны поставить предупреждающий знак.

Отметим, что около каждой ямы должны устанавливать предупреждающие знаки. К сожалению, хватает их ненадолго.

- Знаки воруют. Бывает, что по неосторожности водители сбивают ограждения. Такой случай произошел сегодня на перекрестке улиц Пушкинской и Кирова, - рассказал Фирдаус Харисов.

Сроки ремонта зависят от величины провала, места свища и других факторов. За состояние дороги отвечают те службы, по чьей вине произошел провал.

Ижевчанка Ульяна сообщает о провале на улице Горького. Провал здесь заметили две недели назад

Ижевчанка Ульяна сообщает о провале на улице Горького. Провал здесь заметили две недели назад

КСТАТИ

Даже если на дороге, на которой автомобилист наедет на яму, висит предупреждающий знак «Неровная дорога», водитель будет иметь право на компенсацию, в случае, если его автомобиль пострадает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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