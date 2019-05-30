Семь новых остановочных комплексов установят в Ижевске
В Ижевске установят семь новых остановочных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На улице Пушкинской установят современные павильоны, два из них будут оснащены информационным табло, видеокамерами и wi-fi. Пилотный проект по установке «умных остановок» планируется реализовывать до середины сентября, - сообщает пресс-служба.
- Установив «умные остановки», мы проведем исследование среди горожан на предмет востребованности дополнительных сервисов И если эта практика будет одобрена жителями, будем решать вопрос об оснащении современными сервисами других остановочных комплексов. Те остановки, которые будут демонтированы с Пушкинской, а они находятся в хорошем состоянии, планируем перенести в отдаленные микрорайоны города, где в первую очередь необходима установка или замена навеса, - рассказал Олег Бекмеметьев.
По словам начальника городской службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексея Сырбова, устанавливать остановки будут летом, но точных сроков нет, потому что требуется согласование с сетевыми организациями.
Павильоны с улицы Пушкинской установят на остановке «21 гастроном» и три павильона отправятся в Ленинский район.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Удмуртии подростка убило током. Как это произошло.
- Порой на улицах нашего города соседствуют полные противоположности.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»